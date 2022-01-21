البولاني: 'هجوم العظيم' هدفه اضعاف منظومة الامن برمتها

2022/01/21 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب ووزير الداخلية الأسبق جواد البولاني، اليوم الجمعة، ان داعش ارتكب مجزرة بحق الجنود العراقيين في ديالى لاستهداف المؤسسة العسكرية واضعاف منظومة الامن برمتها.

وقال البولاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان"التحقيق لابد ان يطال القيادات العسكرية التي تقود مفاصل الجيش دون متابعة ميدانيه للمخاطر وحاجات الجنود".

وأضاف، ان "علامات استفهام تدور حول توقيت هذا الهجوم على سرية للجيش العراقي بغياب القرار السياسي".

وشدد البولاني على ان "هذا العمل الغادرلا يمكن ان يمر دون محاسبة داعش ومن سمح لداعش بارتكاب هذه المجزرة بحق جنودنا".

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