2022/01/21 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثبتت الجهود الأمنية فعاليتها في دك معاقل الارهاب، محاربة تجارة المخدرات والاطاحة بشبكات الخطف وعصابات الابتزاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: عمليات بطولية تدك معاقل الارهاب‎‎) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: عمليات بطولية تدك معاقل الارهاب‎‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).