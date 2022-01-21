2022/01/21 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: عمليات بطولية تدك معاقل الارهاب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أثبتت الجهود الأمنية فعاليتها في دك معاقل الارهاب، محاربة تجارة المخدرات والاطاحة بشبكات الخطف وعصابات الابتزاز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: عمليات بطولية تدك معاقل الارهاب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: عمليات بطولية تدك معاقل الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).