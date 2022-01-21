بارزاني يهاتف الكاظمي: نحو زيادة عمليات ملاحقة فلول داعش وتدمير أوكارها

2022/01/21 | 19:04 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتلقّى اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة إقليم كردستان••••••••••

تلقّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مقدماً تعازيه للسيد الكاظمي ولعوائل الشهداء الذين قضوا في الهجوم الذي نفذته عصابات داعش الإرهابية في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.

وجرى التأكيد خلال الاتصال على أهمية توحيد الجهود، وتعزيز التنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ورفع وتيرة التأهب الأمني؛ لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وزيادة عمليات ملاحقة فلول داعش وتدمير أوكارها، والقضاء على حواضنها كافة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء21- كانون الثاني- 2021

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