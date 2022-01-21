2022/01/21 | 19:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F7A6XhBbOb0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب حرمانهم من العودةنازحو المخيمات يدفعون ثمن استغلال ملفهم والثلوج تزيد معاناتهم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب حرمانهم من العودةنازحو المخيمات يدفعون ثمن استغلال ملفهم والثلوج تزيد معاناتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).