2022/01/21 | 19:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A0uGUMnY_4s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وصول جثامين 11 شهيدًا الى مركز تسليم الشهداء في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وصول جثامين 11 شهيدًا الى مركز تسليم الشهداء في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).