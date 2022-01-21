الأزهر يدين هجوم داعش على موقع عسكري بديالى

2022/01/21 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي، فجر اليوم الجمعة، على أحد المواقع العسكرية في محافظة ديالى بالعراق، وراح ضحيته 11 شخصا.

ونفذ داعش فجر اليوم، هجوما على سرية تابعة للجيش العراقي في ناحية العظيم أدى إلى استشهاد 11 منتسبا بينهم ضابط.

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