المياحي يعلن ربط جميع شوارع ومناطق مدينة الكوت ومداخلها الرئيسية بالكاميرات الحرارية

2022/01/21 | 19:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الجمعة، ربط جميع شوارع ومناطق مدينة الكوت ومداخلها الرئيسية بالكاميرات الحرارية الحديثة.وأكد المياحي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “هذا العام سيكون ربط كامل للاقضية والنواحي بالكاميرات وذلك للاستفادة في كسب الوقت والجهد لمراقبة المدن والحد من السراق والعابثين بالأمن” ، داعياً اصحاب المحال […]

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