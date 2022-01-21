الكاظمي يستقبل السفير البريطاني ويبحثان ملف الدور القتالي للتحالف الدولي

2022/01/21 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، السفير البريطاني لدى العراق السيد مارك برايسون ريتشاردسون.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات ذات البعدين الإقليمي والدولي.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي في المجال الأمني الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية بعد انتهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتأكيد على استمرار نهج الحكومة العراقية في اعتماد سياسة الحوار أساساً في التعامل مع العديد من القضايا الإقليمية، وبما يعزز مصالح العراق والمنطقة وأمنهما.

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