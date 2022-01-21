معاق جزئيًا ونجا من تسونامي تونغا بعدما سبح 27 ساعة إلى اليابسة.. شاهد قصته

2022/01/21 | 19:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن رجل من تونغا يبلغ من العمر 57 عامًا من النجاة من التهام البحر له، حيث تم الترحيب به كرجل ماء "أكوامان" حقيقي بسبب بقائه لمدة 27 ساعة في البحر.وانجرف الرجل وسط المياه بعد أن ضرب تسونامي المدمر جزيرته السبت المنصرم، وقال الرجل إنه نزل تحت الماء 9 مرات قبل أن يمسك جذعًا ويصل إلى بر الأمان.

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