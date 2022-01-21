الخارجية الأمريكية: لا تزال هناك فرصة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

2022/01/21 | 19:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الفرصة لا تزال قائمة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.وكان بلينكن قال، أمس الخميس، إنه في الإمكان إعادة إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي بعدما تم تحقيق “تقدم متواضع” في المحادثات.من جهته، أكد الرئيس الأمريكي إحراز تقدم في المباحثات الجارية في فيينا […]

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