الكاظمي يجتمع بالقيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة

2022/01/21 | 19:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجتمع القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، يجتمع بالقيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة.وفي وقت سابق شدد القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، على ان الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق أبنائنا من الجيش في ديالى لن تمر دون “عقاب”.ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، في وقت سابق بإجراء […]

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