بارزاني يبحث مع الكاظمي التنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية والإقليم في الجانب الأمني

2022/01/21 | 19:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بشأن حادثة “العظيم”.وبحسب بيان للمكتب الاعلامي للكاظمي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، فقد قدم “بارزاي تعازيه للكاظمي ولعوائل الشهداء الذين قضوا في الهجوم الذي نفذته عصابات داعش الإرهابية في ناحية العظيم بمحافظة ديالى”.وجرى التأكيد خلال …

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