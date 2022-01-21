بمساحة ضيقة.. شاهد كيف تمكن يخت عملاق من المرور تحت جسر دون الاصطدام به

2022/01/21 | 19:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالكاد تمكن يخت عملاق من المرور تحت جسور وخلال قنوات ضيقة في رحلته في هولندا، حسبما ذكرت يخوت هييسن.

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