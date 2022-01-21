"يونامي" تعلّق على هجوم ديالى: تذكير مؤلم بأن "داعش" لا يزال يشكل تهديدًا

2022/01/21 | 19:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، بالهجوم الذي استهدف قوات للجيش العراقي في ناحية العظيم.

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وقالت البعثة في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إنّ "الهجوم الإرهابي في ديالى الذي أودى بحياة القوات العراقية وجرح آخرين هو تذكير مؤلم بأن داعش لا يزال يشكل تهديدًا".

وأكدت أنّ "اليقظة والوحدة ستهزمان هذه المحاولات الجبانة لزعزعة الاستقرار".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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