عشرات القتلى والمصابين.. ضربة جوية

2022/01/21 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بشير عمر، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، للأسوشيتدبرس إن عناصر الإنقاذ استمروا في المرور عبر موقع السجن الكائن في محافظة صعدة والذي يسيطر عليه الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران.

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