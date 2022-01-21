البارزاني وبلاسخارت يبحثان مستجدات ملف تشكيل الحكومة

2022/01/21 | 19:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،اليوم الجمعة، مع المبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت مستجدات الأوضاع السياسية وملف تشكيل الحكومة العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الإقليم في بيان أن البارزاني استقبل بلاسخارت في أربيل وبحثا مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية وخطوات تشكيل الحكومة المقبلة، وأضاف البيان أن الجانبين يشددا على ضرورة حل المشكلات بين بغداد وأربيل على وفق الدستور.

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