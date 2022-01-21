مجلس الأمن يندد بالإجماع بالهجمات الإرهابية للحوثيين على الإمارات

2022/01/21 | 19:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد اعضاء مجلس الامن الدولي بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها المتمردون الحوثيون على أبو ظبي الاثنين الماضي.

وتمت الموافقة على هذا البيان الذي أعدته الإمارات والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين ارتكبها وتبناها الحوثيون، فيما كان المجلس يستهل اجتماعا طارئا حول هذه التطورات.



وطلبت الإمارات، العضو غير الدائم في المجلس منذ الأول من كانون الثاني/يناير الجاري، عقد هذا الاجتماع المغلق.

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