اليمن..غاراة على سجن صعدة وعشرات القتلى والجرحى

2022/01/21 | 19:56 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت منظمة أطباء بلا حدود ،اليوم الجمعة، أن حصيلة الغارة على سجن في صعدة شمالي اليمن بلغت 70 قتيلا و138 جريحا.

وأكد متحدث باسم المنظمة أن هذه الأرقام من مستشفى واحد، بينما أشارت المنظمة في تغريدة على تويتر إلى أن هناك العديد من الجثث في موقع الغارة الجوية والكثير من المفقودين.

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