الصحة اليمنية تعلن ارتفاع ضحايا تحالف العدوان على نزلاء السجن الاحتياطي

2022/01/21 | 20:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا تحالف العدوان على نزلاء السجن الاحتياطي الى 223 منهم 77 قتيل، وذكرت بيان للوزارة انه “لا زالت عملية انتشال الضحايا مستمرة.وهذا يعبر عن سياسة العدوان على استهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين والقتل العمد منتهكاً في ذلك كل قوانين وأعراف الحروب والقانون الدولي الإنساني الذي […]

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