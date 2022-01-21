فوائد تناول الأعشاب البحرية للجسم

2022/01/21 | 20:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت الدكتورة مارينا ماكيشا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول 50-100 غرام من الأعشاب البحرية في اليوم يساعد على حصول الجسم على الكمية اللازمة من اليود.وتشير الخبيرة، في حديث تلفزيوني، إلى أن الأعشاب البحرية هي مصدر مهم لليود، الذي نحتاجه لعمل الغدة الدرقية بصورة طبيعية.وتضيف، كما أن الأعشاب البحرية تحتوي على نسبة […]

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