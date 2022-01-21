2022/01/21 | 20:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تغلب المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم، الجمعة، على نظيره الأوغندي بهدف وحيد، وذلك في المباراة الدولية الودية التي احتضنها ملعب "المدينة" الدولي في العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتغلب على أوغندا في مباراة وديّة احتضنها ملعب ’المدينة’ ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتغلب على أوغندا في مباراة وديّة احتضنها ملعب ’المدينة’ ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).