العراق وباكستان يوقعان مذكرة تفاهم بالمجال السياحي

2022/01/21 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

وقعت باكستان والعراق، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لتعزيز وتسهيل التعاون في مجال السياحة بين البلدين.

وبحسب تقرير "daily times“ الباكستاني ترجمته (بغداد اليوم) "وقع مذكرة التفاهم عن الجانب العراقي وزير الثقافة والسياحة والآثار مع سفير باكستان لدى العراق"

واضاف ان"مذكرة التفاهم ستساعد أيضًا في تعزيز الروابط الشعبية بين باكستان والعراق"

وتابع"ناقشت باكستان مع الجانب العراقي تسهيلات وصول الزائرين الباكستانيين من الحجاج الى الاماكن المقدسة في العراق"

وعد التقرير ان"توقيع مذكرة التفاهم يعد دليلاً آخر على جهود البلدين لتعزيز وتنويع التعاون الثنائي عبر مختلف المجالات".

وشار الى انه "التعاون الثنائي بين باكستان والعراق لاقى دفعة كبيرة مع عدد من الزيارات على المستوى الوزاري التي تم تبادلها العام الماضي ، لا سيما زيارة وزير الخارجية مخدوم شاه محمود قريشي ، والتي استقبلها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

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