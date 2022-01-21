العراق يستعيد قطعتين أثريتين تعودان للعهدين السومري والبابلي

2022/01/21 | 20:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت القنصلية العراقية العامة في لوس أنجلوس، الجمعة، استعادة قطعتين أثريتين من العهدين السومري والبابلي يصل عمر أحدهما إلى 4000 سنة.وذكرت الخارجية العراقية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “إحدى القطع عبارة عن جزء من لوح مسماري، يعود إلى آلاف السنين ومن المحتمل أن نقله إلى خارج العراق قد …

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