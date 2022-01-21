2022/01/21 | 20:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qJXWBAJQ7p0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غيـاب الـخـدمات الأسـاسيـة يحـول "حـي الرحـمة" في ميسان إلى جـحـيـم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غيـاب الـخـدمات الأسـاسيـة يحـول "حـي الرحـمة" في ميسان إلى جـحـيـم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).