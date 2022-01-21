2022/01/21 | 20:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لمعاناتهم المستمرة.. اصحاب علوات الخضار والفواكة في النجف يطالبون الحكومة تخصيص اماكن لهم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لمعاناتهم المستمرة.. اصحاب علوات الخضار والفواكة في النجف يطالبون الحكومة تخصيص اماكن لهم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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