"بأشد العبارات".. مجلس الأمن يندد بهجمات الحوثيين على الإمارات

2022/01/21 | 20:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الأمن "يندد" بالإجماع ب"الهجمات الإرهابية" للحوثيين على الإمارات

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