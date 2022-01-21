2022/01/21 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جيوش الثلوج تجتاح وتغزو مخيمات سنجار – رسالة الحسن إلى / أمير ربيعة حفظه الله ورعاه إلى / أمير السعدون حفظه الله ورعاه إلى / أمير العبيد حفظه الله ورعاه إلى / جميع إمراء القبائل العراقية الشرفاء الغيارى حفظهم الله ورعاهم إلى / شيوخ العشائر اصحاب البخت والكلمة المسموعه في كافة ارجاء العراق المحترمين إلى / […]

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