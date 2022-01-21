2022/01/21 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الماضي لا يموت ولا يدفن – معراج أحمد معراج الندوي الماضي لا يموت ولا يدفن، الماضي هو الحاضرُ، الماضي هو المستقبل. تمر الأيام وتحول إلى الأسبوع، والأسبوع تتغيرإلى الشهر، والشهور إلى السنين والأعوام ويمضي بنا الزمان، لتدق أجراس الوداع فنمضي تاركين خلفنا لحظات جميلة، لتبقى ذكرى تُكتب على سطور النسيان.من يشنقه صوت الماضي لا يستطيع مخاطبة […]

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