2022/01/21 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان نعمة أبو سبع في المسرح الكربلائي 2-1 – عبد الرزاق عبد الكريم أكثر الرواد تأثيراً وتأثراً وإبداعاً فنان ومخرج قدّم الكثير من الاعمال المسرحية والفنية لمختلف المؤسسات الفنية في محافظة كربلاء، هو نعمة عبد علي مهدي أبو سبع، ولد في كربلاء عام 1939م، ويعد ظاهرة فنية متميزة ابان حقبة الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن […]

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