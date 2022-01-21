نيجيرفان بارزاني يؤكد ضرورة التعاون بين الإقليم وبغداد للقضاء على داعش

2022/01/21 | 20:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، على ضرورة التعاون بين الإقليم وبغداد للقضاء على داعش.وقال بارزاني عبر تغريدة على تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز، انه “ندين العمل الارهابي في منطقة العظیم الیوم والذي اسفر عن استشهاد عدد من الجنود”.واضاف “مايزال داعش يشكل خطرا على امن واستقرار البلاد”.وتابع “نؤكد […]

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