2022/01/21 | 20:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة القبض على متهم سرق دراجة نارية وبحوزته كمية من المخدرات في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم سرق دراجة نارية وبحوزته كمية من المخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم سرق دراجة نارية وبحوزته كمية من المخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).