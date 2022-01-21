الكاظمي يبحث مع السفير البريطاني التعاون الثنائي في المجال الأمني

2022/01/21 | 20:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الجمعة، مع السفير البريطاني لدى

العراق مارك برايسون ريتشاردسون، تعزيز

التعاون في كافة المجالات.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية

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