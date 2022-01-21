بالصور.. العراق يستعيد

2022/01/21 | 20:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت القنصلية العامة لجُمهوريّة

العراق في لوس أنجلس الأمريكية، اليوم

الجمعة، قطعتين اثريتين من العهد

السومري والبابلي يصل عمر أحدها إلى 4000

سنة .

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته

وكالة نون الخبري

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