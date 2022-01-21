بالصور.. العراق يتغلب على اوغندا في بغداد

2022/01/21 | 20:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نهاية المباراة

العراق 1 - 0 اوغندا

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