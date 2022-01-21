حصيلة صولة لجهاز مكافحة الإرهاب ثأراً لضحايا الجيش العراقي

2022/01/21 | 20:37 - المصدر: وكالة ناس

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عاجل///////

بـــيــان

بتوجيه القائد العام للقوات المُسلحة المُحترم وبمتابعة واشراف السيد قائد الجهاز الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي

وبعد إن نفذت عصابات داعـش جريمتها على ثُلة من شهداء الجيش العراقي الباسل ..



واستكمالًا لسلسلة الهزائم التي يُلحقها جهاز مُكافحة الإرهاب بحق بقايا داعـش في المُدن العراقية .

نفذت تشكيلاتُنا البطلة سلسلة من العمليات الناجحة ابتدأت في نينوى والتي أُلقي القبض قيها على (٣) إرهابيين.

كما وتمكن فُرسان الجهاز من إلقاء القبض على إرهابيين أثنين في مُحافظتي بغداد و كركوك.

وبالتنسيق مع أسايش أقليم كُردستان مُحافظة أربيل تمكن الأبطال من إلقاء القبض على قيادي في العصابات الإرهابية سنعلن عن تفاصيله لاحقًا .

جهاز مُكافحة الإرهاب لم ولن تغفو أعيُن رجاله عن جرذان بقايا داعـش وعملياته النوعية مستمرة على هذه العصابات سواء كان في المناطق الآمنة أو النائية ..نوعدكم بقصاص عاجل من هذه البراثن المجرمة.

جهاز مُكافحة الإرهاب٢١ كانون الثاني ٢٠٢٢

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