2022/01/21 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تسجّل طفرة قياسية بإصابات كورونا بغداد – ياسين ياس رصدت وزارة الصحة امس ، 7155 اصابة بكورونا وشفاء 1995 حالة وبواقع 5 وفيات جديدة.واكد الموقف الوبائي اليومي، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد الفحوصات المختبرية التي اجرتها الوزارة لعينات مشتبه اصابتها بالفايروس بلغت اكثر من 29 الف ، حيث تم رصد اصابة […]

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