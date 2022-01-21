2022/01/21 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني وبلاسخارت يستعرضان جهود تشكيل الحكومة إستنكار واسع لإستهداف مقر نائب رئيس البرلمان اربيل – فريد حسن استعرض رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ،جهود تشكيل الحكومة الجديدة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني التقى في اربيل ، بلاسخارت ، وجرى التطرق الى آخر المستجدات في […]

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