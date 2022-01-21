2022/01/21 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبىء يرجّح تراجع شدة البرودة الأثنين المقبل دعوات لإنهاء مآسي النازحين الباحثين عن دفء وسط إنهمار الثلوج بغداد – قصي منذر تجددت دعوات اغاثة النازحين الباحثين عن دفء بعد تراكم الثلوج اثر موجة برد قارصة تجتاح البلاد منذ ايام ، مطالبين الحكومة بأنهاء هذا الملف القاتم ، نظرا لما يعيشه هؤلاء المهجرين من ظروف تتطلب تحركا […]

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