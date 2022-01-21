2022/01/21 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

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*الشابندر يغرد :- حياة الأطار التنسيقي في تماسكهِ*

‏حياةُ الاطار التنسيقي في تماسكهِ ، ونهايتُه في تفكُّكِه وتجَزُّءِ مواقف اطرافه .انتم بين خيارين حاسمين لاتأويل لهما ، إما المشاركة الكاملة او المقاطعة الكاملة والشيطان ثالثهما .

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