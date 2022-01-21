الناطق باسم القائد العام يعلن الإطاحة بعدد من الإرهابيين في 4 محافظات

2022/01/21 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة===============بتوجيه السيد القائد العام للقوات المُسلحة، وبعد إن نفذت عصابات داعـش جريمتها على ثُلة من شهداء الجيش العراقي الباسل، وإستكمالًا لسلسلة الهزائم التي يُلحقها جهاز مُكافحة الإرهاب بحق بقايا داعـش في المُدن العراقية .نفذت تشكيلات الجهاز البطلة سلسلة من العمليات الناجحة ابتدأت في نينوى والتي أُلقي القبض فيها على (٣) إرهابيين، كما وتمكن فُرسان الجهاز من إلقاء القبض على إرهابيين أثنين في مُحافظتي بغداد وكركوك.وبالتنسيق مع أسايش أقليم كردستان العراق مُحافظة أربيل تمكن الأبطال من إلقاء القبض على قيادي في العصابات الإرهابية سنعلن عن تفاصيله لاحقًا .ان جهاز مُكافحة الإرهاب لم ولن تغفو أعيُن رجاله عن جرذان بقايا داعـش وعملياته النوعية مستمرة على هذه العصابات سواء كان في المناطق الآمنة أو النائية، نوعدكم بقصاص عاجل من هذه البراثن المجرمة==============اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٢

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