بعد هجوم العظيم.. أوامر أمنية بتشديد الاجراءات بمحافظات الوسط والجنوب

2022/01/21 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شددت الاجهزة في محافظات الوسط والجنوب من اجراءاتها الامنية تحسبا لاي خرق امني قد يستهدف المدن.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "هناك اوامر صدرت بتشديد الاجراءات الامنية في المحافظات ".واضاف، ان " التشديد ياتي من خلال نشر المفارز والسيطرات الامنية في شوارع المدن الرئيسة وكذلك التدقيق على الداخلين من خلال السيطرات الخارجية مع نشر قوة امنية من الفرقة التكتيكية التابعة لوزارة الداخلية".واوضح، ان "ذلك ياتي تحسبًا لاي خرق امني او استهداف ارهابي قد تتعرض له المدن، ويتزامن ايضا مع الهجمات التي نفذتها عصابات داعش".

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