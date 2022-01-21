بينهم قيادي.. الإطاحة بعدد من الإرهابيين في محافظات عراقية متفرقة

2022/01/21 | 20:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت اللواء يحيى رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه القائد العام للقوات المُسلحة، وبعد إن نفذت عصابات داعـش جريمتها على ثُلة من شهداء الجيش العراقي الباسل، وإستكمالًا لسلسلة الهزائم التي يُلحقها جهاز مُكافحة الإرهاب بحق بقايا داعـش في المُدن العراقية، نفذت تشكيلات الجهاز البطلة سلسلة من العمليات الناجحة ابتدأت في نينوى والتي أُلقي القبض فيها على (٣) إرهابيين، كما وتمكن فُرسان الجهاز من إلقاء القبض على إرهابيين أثنين في مُحافظتي بغداد وكركوك".

وبالتنسيق مع أسايش أقليم كردستان العراق / مُحافظة أربيل، وفق البيان، "تمكن الأبطال من إلقاء القبض على قيادي في العصابات الإرهابية سنعلن عن تفاصيله لاحقًا".

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