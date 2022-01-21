الخنجر يدعو إلى موقف شعبي موحد لمنع تكرار ’مشاريع إجرامية’ تستهدف استقرار العراق

2022/01/21 | 20:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا زعيم تحالف “عزم” خميس الخنجر، الجمعة، إلى منع المشاريع الاجرامية التي تحاك لتستهدف استقرار العراق.وقال الخنجر في تدوينة تابعها “النور نيوز”، الرحمة لشهداء العراق، والنصر لقواتنا البطلة، والهزيمة حليفة داعش وأذنابه”، داعياً إلى “موقف شعبي موحد يمنع تكرار المشاريع الإجرامية التي تحاك ضد استقرار وسيادة العراق”.وأضاف، “ننتظر خطوات عاجلة …

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