5 لوحات لمونيه إلى المزاد.. يُتوقع بيعها بـ50 مليون دولار

2022/01/21 | 20:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 50 مليون دولار، هي القيمة المقدرة لبيع خمسة من أعمال أحد أشهر الرسامين الانطباعيين في العالم، الفرنسي كلود مونيه، في مزاد علني تنظمه دار المزادات البريطاني سوزبي.

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