2022/01/21 | 20:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _dg75s8bQUU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قضاء الغراف يزف أحد شهـداء هجوم العظـيم الإرهـابي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قضاء الغراف يزف أحد شهـداء هجوم العظـيم الإرهـابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).