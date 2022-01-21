2022/01/21 | 20:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية والعسكرية …..ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة؛ لمناقشة الهجوم الإرهابي الذي نفّذته عصابات داعش الإرهابية في ناحية العظيم بمحافظة ديالى وأدى إلى استشهاد ضابط وعدد […]

ظهرت المقالة بعد مجزرة العظيم..



الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً ويتوعد بمحاسبة المقصرين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مجزرة العظيم.. الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً ويتوعد بمحاسبة المقصرين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مجزرة العظيم.. الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً ويتوعد بمحاسبة المقصرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).