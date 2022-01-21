عشائر ناحية العظيم تعلن حالة الاستنفار وتؤكد: سلاحنا مع الجيش

2022/01/21 | 20:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكد القيادي في الحشد العشائري محمد العبيدي، الجمعة، استنفار عشائر ناحية العظيم شمال ديالى.وقال العبيدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ماحدث لمقر سرية الجيش في منطقة الاكليعة قرب حاوي العظيم شمال ديالى مجزرة مستنكرة ومدانة والارهاب عدو الجميع مؤكدا بانه لطالما حذرنا من خطورة الدواعش المختبئين في المطيبيجة وبقية المناطق المهجورة التي […]

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