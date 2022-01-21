مجهولون يسرقون سيارة ومبلغ 200 مليون دينار من منزل في كركوك

2022/01/21 | 21:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان مجهولين سرقوا سيارة ومبلغ 200 مليون دينار من منزل في كركوك.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “مسلحين مجهولين عددهم 3 اشخاص قاموا بسرقة سيارة مع مبلغ 200 مليون دينار من منزل مواطن يملك مكتبا لصرف الرواتب في منطقة العمل الشعبي بمدينة كركوك”.ن،ع

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