بينهم قيادي.. مكافحة الإرهاب تطيح بـ6 “إرهابيين” في 4 محافظات

2022/01/21 | 21:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … ألقى جهاز مكافحة الإرهاب، الجمعة، القبض على 6 “إرهابيين” بينهم قيادي في عمليات مختلفة شملت محافظات بغداد وكركوك ونينوى واربيل عاصمة اقليم كوردستان.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقته /المعلومة/، ان ” تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت سلسلة من العمليات الناجحة ابتدأت في نينوى والتي أُلقي […]

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