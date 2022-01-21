2022/01/21 | 21:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وقعت باكستان والعراق، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لتعزيز وتسهيل التعاون في مجال السياحة بين البلدين.وبحسب تقرير “daily times“ الباكستاني فإنه “تم توقيع مذكرة التفاهم عن الجانب العراقي وزير الثقافة والسياحة والآثار مع سفير باكستان لدى العراق” واضاف ان”مذكرة التفاهم ستساعد أيضًا في تعزيز الروابط الشعبية بين باكستان والعراق” وتابع”ناقشت باكستان مع …

ظهرت المقالة توقيع مذكرة تفاهم بالمجال السياحي بين العراق وباكستان أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع مذكرة تفاهم بالمجال السياحي بين العراق وباكستان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيع مذكرة تفاهم بالمجال السياحي بين العراق وباكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).